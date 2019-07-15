Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли

Президент США Дональд Трамп сообщил советникам, что собирается снять с должности главу министерства торговли Уилбора Росса, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что Трамп разочарован тем, как Росс руководил Бюро переписи населения, которое находится в подчинении минторга. В частности, он начал рассматривать вопрос отставки Росса после того, как Верховный суд не добавил графу о гражданстве в опросный лист для переписи населения, запланированной на 2020 год.
Трамп неоднократно заявлял, что ему нужен более сильный лидер на должности министра торговли.
Чиновники в Белом доме ожидают, что Уилбур Росс будет следующим, кто покинет администрацию этим летом.
В пятницу сообщалось, что Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки страны Дэна Коутса.
По данным лиц, приближенных к источнику, Трамп не сообщил о том, когда он может объявить об этом шаге. Они лишь отметили, что обсуждение этой темы идет уже на протяжении нескольких месяцев, и о возможных перестановках в упомянутом ведомстве президент говорит, как минимум, с февраля.
Также с поста министра труда в отставку подал Александр Акоста. Причиной этого шага стал скандал вокруг попавшего под суд финансиста Джеффри Эпштейна.
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Президент Азербайджана взял под личный контроль происшествие на северо-западе страны
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых
Азеригаз отбирает подрядчика для газификации Шамкирского агропарка
Азеригаз отбирает подрядчика для газификации Шамкирского агропарка
Плохие погодные условия стали причиной падения 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов
Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, на территории которого упала ветвь 500-летнего платана, будет закрыт на несколько дней
В Вашингтоне пройдет «круглый стол» на тему религиозной толерантности в Азербайджане
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию