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Дальнее зарубежье 15.07.2019 15:18

Трамп рассматривает возможность увольнения министра торговли

Президент США Дональд Трамп сообщил советникам, что собирается снять с должности главу министерства торговли Уилбора Росса, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Трамп разочарован тем, как Росс руководил Бюро переписи населения, которое находится в подчинении минторга. В частности, он начал рассматривать вопрос отставки Росса после того, как Верховный суд не добавил графу о гражданстве в опросный лист для переписи населения, запланированной на 2020 год.

Трамп неоднократно заявлял, что ему нужен более сильный лидер на должности министра торговли.

Чиновники в Белом доме ожидают, что Уилбур Росс будет следующим, кто покинет администрацию этим летом.

В пятницу сообщалось, что Трамп рассматривает возможность увольнения директора Национальной разведки страны Дэна Коутса.

По данным лиц, приближенных к источнику, Трамп не сообщил о том, когда он может объявить об этом шаге. Они лишь отметили, что обсуждение этой темы идет уже на протяжении нескольких месяцев, и о возможных перестановках в упомянутом ведомстве президент говорит, как минимум, с февраля.

Также с поста министра труда в отставку подал Александр Акоста. Причиной этого шага стал скандал вокруг попавшего под суд финансиста Джеффри Эпштейна.

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Тэги: США, ТРАМП, МИНТОРГ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]