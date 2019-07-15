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ТЭК 15.07.2019 15:19

Сбербанк обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на Антипинском НПЗ - банк

Сбербанк России обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на Антипинском НПЗ, говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается в сообщении, заявление подано по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером НПЗ Дмитрием Мазуровым и бывшим гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, "подпадающим, по мнению банка, под определение "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, АНТИПИНСКИЙ/НПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]