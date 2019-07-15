Сбербанк обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на Антипинском НПЗ - банк

Сбербанк России обратился в правоохранительные органы в связи с ситуацией на Антипинском НПЗ, говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается в сообщении, заявление подано по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером НПЗ Дмитрием Мазуровым и бывшим гендиректором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко, "подпадающим, по мнению банка, под определение "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".