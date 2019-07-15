Лукашенко и Путин проведут 17 июля неформальную встречу - пресс-служба президента Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении пресс-службы.

"В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств (...) Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что основной темой переговоров лидеров двух стран будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.

9 июля Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске в минувший вторник.