Лукашенко и Путин проведут 17 июля неформальную встречу - пресс-служба президента Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении пресс-службы.
"В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств (...) Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу", - уточняется в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что основной темой переговоров лидеров двух стран будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.
9 июля Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.
"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске в минувший вторник.
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