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СНГ 15.07.2019 15:20

Лукашенко и Путин проведут 17 июля неформальную встречу - пресс-служба президента Белоруссии

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении пресс-службы.

"В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств (...) Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что основной темой переговоров лидеров двух стран будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства.

9 июля Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с президентом России Владимиром Путиным во время планируемой поездки на Валаам.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка туда - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой в Минске в минувший вторник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]