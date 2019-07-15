Стороны конфликта в Йемене впервые за пять месяцев обсудили ситуацию в районе порта Ходейда

Стороны конфликта в Йемене накануне впервые с февраля провели переговоры, посвященные передислокации своих отрядов в районе стратегически важного порта Ходейда, сообщает агентство Associated press (AP).

Представитель проправительственных сил сообщил, что встреча прошла вечером в воскресенье на борту корабля ООН. На встрече председательствовал глава миссии ООН в Ходейде генерал-лейтенант Майкл Лолисгаард.

Последний раз подобные переговоры проводились в феврале.

Со своей стороны повстанцы-хуситы также подтвердили факт встречи.

Порт Ходейды на Красном море - основной пункт, через который в Йемен доставляют гуманитарную помощь.

AP напоминает, что по соглашению от декабря прошлого года стороны конфликта договорились отвести своих бойцов от Ходейды. Однако затем йеменское правительство обвинило хуситов в том, что на самом деле они передали позиции союзным силам.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые считаются близкими Ирану.