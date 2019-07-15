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ТЭК 15.07.2019 15:24

Нефть перешла к росту, Brent торгуется выше $67 за баррель

Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе торгов в понедельник на фоне частичной приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом "Барри".

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 подорожали на $0,35 (0,52%) - до $67,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,43%) - до $60,47 за баррель.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

Падение запасов нефти в США и усиление напряженности на Ближнем Востоке содействовали росту нефтяных цен в этом месяце.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в телевизионном выступлении в воскресенье, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.

Тем временем глава МИД Великобритании Джереми Хант предложил Ирану помочь с освобождением танкера Grace 1 после получения гарантий от Тегерана не отправлять его в первоначальный пункт назначения - в Сирию. Ранее власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]