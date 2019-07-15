Российская часть газопровода "Турецкий поток" готова на 99%, морской газопровод построен, строительство приемного терминала в Турции осуществлено на 87,3%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель председателя правления - начальник департамента 623 "Газпрома" Олег Аксютин.
"Российская часть готова на 99%, сейчас идут заключительные пуско-наладочные работы. Морская часть завершена в ноябре прошлого года. В этом году по морскому газопроводу провели необходимую пуско-наладочную работу, обе нитки сегодня находятся под азотом и ждут начала подачи природного газа в газопровод", - сказал он.
Аксютин сказал также, что на турецкой территории "строительство приемного терминала ведется в те график и сроки, которые определены проектом". "Строительная готовность составляет 87,3% - то есть, достаточно высокая. То, что газопровод будет введен вместе с площадкой на турецкой территории в те сроки, которые должны быть - декабрь текущего года, - мы не сомневаемся", - подчеркнул он.
Аксютин также упомянул работы по расширению газотранспортной системы на территории Европы для поставок газа, который придет по "Турецкому потоку": "Соответствующие работы в Сербии идут полным ходом, болгары провели тендер - сейчас уже окончательно определяются, кто будет исполнителем работ в рамках реконструкции системы, ну и Венгрия тоже подключилась к этому вопросу".
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.
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