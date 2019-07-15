Президент США Дональд Трамп, реагируя на критику демократов в свой адрес, предложил им извиниться перед американцами и администрацией за те слова, которые звучали из их уст.
"Когда прогрессивные конгрессвумен-демократы принесут извинения нашей стране... и даже администрации президента за ненормативную лексику, которую они использовали, и за те ужасные слова, которые они сказали. Так много людей злы на них и на их ужасные отвратительные действия!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.
Ранее президент США подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии.
В частности, по словам Трампа, что женщины-демократы, которые иммигрировали в США, "должны вернуться туда", откуда приехали. При этом конкретных имен членов конгресса он не назвал.
Трамп неоднократно предупреждал, что если в следующем году вместо него президентом будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.
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