Президент США Дональд Трамп, реагируя на критику демократов в свой адрес, предложил им извиниться перед американцами и администрацией за те слова, которые звучали из их уст.

"Когда прогрессивные конгрессвумен-демократы принесут извинения нашей стране... и даже администрации президента за ненормативную лексику, которую они использовали, и за те ужасные слова, которые они сказали. Так много людей злы на них и на их ужасные отвратительные действия!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Ранее президент США подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии.

В частности, по словам Трампа, что женщины-демократы, которые иммигрировали в США, "должны вернуться туда", откуда приехали. При этом конкретных имен членов конгресса он не назвал.

Трамп неоднократно предупреждал, что если в следующем году вместо него президентом будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.