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Дальнее зарубежье 15.07.2019 16:31

Трамп ответил на комментарии членов Демократической партии о его "расистских" высказываниях

Президент США Дональд Трамп, реагируя на критику демократов в свой адрес, предложил им извиниться перед американцами и администрацией за те слова, которые звучали из их уст.

"Когда прогрессивные конгрессвумен-демократы принесут извинения нашей стране... и даже администрации президента за ненормативную лексику, которую они использовали, и за те ужасные слова, которые они сказали. Так много людей злы на них и на их ужасные отвратительные действия!" - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

Ранее президент США подвергся критике за нелестные высказывания о членах Конгресса от Демократической партии.

В частности, по словам Трампа, что женщины-демократы, которые иммигрировали в США, "должны вернуться туда", откуда приехали. При этом конкретных имен членов конгресса он не назвал.

Трамп неоднократно предупреждал, что если в следующем году вместо него президентом будет избран демократ, то США откроют границы для опасных иммигрантов.

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Тэги: США, ТРАМП, КРИТИКА, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]