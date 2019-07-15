Азеригаз отбирает подрядчика для газификации Шамкирского агропарка

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает подрядчика для работ по газификации ООО «Шамкирский Агропарк» в г.Шамкир, отмечается в объявлении ПО

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия– 200 манатов.

Срок реализации работ – 90 календарных дней.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 28 августа. Тендерная процедура состоится 29 августа в 11:00.

Телефон для справок: (99412) 521-00-00 (внут. 29042). Контактное лицо: Теймур Джафаров.

Н.Аббасова