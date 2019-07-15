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Инфраструктура и тендеры 15.07.2019 15:58

Азеригаз отбирает подрядчика для газификации Шамкирского агропарка

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает подрядчика для работ по газификации ООО «Шамкирский Агропарк» в г.Шамкир, отмечается в объявлении ПО

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия– 200 манатов.

Срок реализации работ – 90 календарных дней.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 28 августа. Тендерная процедура состоится 29 августа в 11:00.

Телефон для справок: (99412) 521-00-00 (внут. 29042). Контактное лицо: Теймур Джафаров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОПАРК, ГАЗИФИКАЦИЯ, ПОДРЯДЧИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]