Азеригаз отбирает подрядчика для газификации Шамкирского агропарка

Производственное объединение (ПО) «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) отбирает подрядчика для работ по газификации ООО «Шамкирский Агропарк» в г.Шамкир, отмечается в объявлении ПО
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия– 200 манатов.
Срок реализации работ – 90 календарных дней.
Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 28 августа. Тендерная процедура состоится 29 августа в 11:00.
Телефон для справок: (99412) 521-00-00 (внут. 29042). Контактное лицо: Теймур Джафаров.
Н.Аббасова
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