Иран не ведет никаких переговоров с США, заявляют в Тегеране

В Тегеране опровергли сообщения о том, что Иран якобы при посредничестве России ведет переговоры с США.
"Иран не принимал решение вступать в переговоры с США", - заявил иранским СМИ официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Исламская республика не ведет ни на каком уровне переговоры с США", - отметил дипломат, комментируя появившиеся в прессе утверждения о том, что Вашингтон направил России послание о желании провести с Тегераном переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, отмечают в понедельник иранские СМИ.
Между тем, президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность Исламской республики незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в ядерной сделке.
"Мы всегда верили в переговоры. (...) Если они отменят санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы к переговорам с Америкой сегодня же, прямо сейчас и в любом месте", - сказал Рухани в телевизионном выступлении.
Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник в воздушном пространстве Исламской республики. Озабоченность Запада вызывает также объявленное Тегераном повышение уровня обогащения урана сверх пределов, предусмотренных Совместным всеобъемлющим паном действий (СВПД).
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