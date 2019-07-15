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Регион 15.07.2019 16:01

Иран не ведет никаких переговоров с США, заявляют в Тегеране

В Тегеране опровергли сообщения о том, что Иран якобы при посредничестве России ведет переговоры с США.

"Иран не принимал решение вступать в переговоры с США", - заявил иранским СМИ официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Исламская республика не ведет ни на каком уровне переговоры с США", - отметил дипломат, комментируя появившиеся в прессе утверждения о том, что Вашингтон направил России послание о желании провести с Тегераном переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств, отмечают в понедельник иранские СМИ.

Между тем, президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность Исламской республики незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в ядерной сделке.

"Мы всегда верили в переговоры. (...) Если они отменят санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы к переговорам с Америкой сегодня же, прямо сейчас и в любом месте", - сказал Рухани в телевизионном выступлении.

Отношения между двумя странами обострились после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник в воздушном пространстве Исламской республики. Озабоченность Запада вызывает также объявленное Тегераном повышение уровня обогащения урана сверх пределов, предусмотренных Совместным всеобъемлющим паном действий (СВПД).

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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]