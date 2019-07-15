Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.07.2019 16:14

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне плюс/минус 1 процентный пункт, говорится в сообщении Нацбанка.

"Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на прогнозном горизонте. При повышении вероятности реализации ключевых рисков для достижения цели по инфляции Национальный банк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года", - говорится в сообщении регулятора.

По уточненному прогнозу Нацбанка, инфляция до конца текущего года будет продолжать формироваться в пределах целевого коридора близко к его верхней границе.

"При повышении уровня рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса не исключается ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года", - отмечается в сообщении.

Годовая инфляция в июне сложилась на уровне 5,4% при росте потребительских цен за месяц на 0,2%.

Инфляционные ожидания населения, являясь чувствительными к изменениям цен на продовольственных рынках, повысились. Ожидаемая инфляция сформировалась на уровне фактической и составила 5,4% в июне, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с уровнем мая.

Регулятор отмечает также проинфляционное давление со стороны факторов внутреннего спроса. Рост реальных денежных доходов в январе-мае составил 5,5%. Расширение внутреннего спроса стимулируется расширением бюджетных программ социальной поддержки, а также краткосрочными потребительскими займами. Потребительское кредитование банков выросло в мае на 14,8% в годовом выражении.

Сохраняется положительная инвестиционная активность, за январь-июнь 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%.

Между тем, Нацбанк ожидает снижения внешнего спроса на казахстанский экспорт.

"Изменился баланс рисков во внешнем секторе по сравнению с предыдущим решением. С начала года средняя цена на нефть марки Brent составила $66 за баррель по сравнению с $72 за баррель в среднем за 2018 год. Международными организациями были пересмотрены в сторону понижения прогнозы роста мировой экономики и основных торговых партнеров Казахстана на 2019 год, что повлияет на снижение внешнего спроса на казахстанский экспорт. Остаются незавершенными торговые переговоры между США и Китаем", - отмечает Нацбанк.

"Внешние монетарные условия постепенно смягчаются. Об этом свидетельствует риторика ФРС США относительно более низкой дальнейшей траектории ставок, а также заявления ЕЦБ о дополнительных мерах стимулирования экономики. Центральный Банк РФ в июне текущего года понизил ключевую ставку до 7,5% с возможностью дополнительного снижения до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства в понедельник, базовая ставка в Казахстане во второй половине 2019 года может быть повышена.

"Во втором полугодии при усилении инфляционного давления возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки", - сказал Досаев.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЦБАНК, СТАВКА


Похожие новости


Назарбаев предложил бывшего вице-премьера Казахстана Досаева на пост главы Нацбанка Тенге в январе-октябре ослабел к доллару на 12,7%, на курс продолжают влиять внешние факторы - Нацбанк Тенге не будет пропорционально реагировать на падение рубля - Нацбанк Казахстана Нацбанк Казахстана выступает за ужесточение условий обращения криптовалют в стране В Казахстане в обращение выпущена юбилейная банкнота с изображением Назарбаева

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]