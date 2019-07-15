Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% годовых

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне плюс/минус 1 процентный пункт, говорится в сообщении Нацбанка.
"Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на прогнозном горизонте. При повышении вероятности реализации ключевых рисков для достижения цели по инфляции Национальный банк готов рассмотреть вопрос повышения базовой ставки до конца текущего года", - говорится в сообщении регулятора.
По уточненному прогнозу Нацбанка, инфляция до конца текущего года будет продолжать формироваться в пределах целевого коридора близко к его верхней границе.
"При повышении уровня рисков на мировых сырьевых рынках и усилении проинфляционного давления со стороны расширяющегося потребительского спроса не исключается ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года", - отмечается в сообщении.
Годовая инфляция в июне сложилась на уровне 5,4% при росте потребительских цен за месяц на 0,2%.
Инфляционные ожидания населения, являясь чувствительными к изменениям цен на продовольственных рынках, повысились. Ожидаемая инфляция сформировалась на уровне фактической и составила 5,4% в июне, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с уровнем мая.
Регулятор отмечает также проинфляционное давление со стороны факторов внутреннего спроса. Рост реальных денежных доходов в январе-мае составил 5,5%. Расширение внутреннего спроса стимулируется расширением бюджетных программ социальной поддержки, а также краткосрочными потребительскими займами. Потребительское кредитование банков выросло в мае на 14,8% в годовом выражении.
Сохраняется положительная инвестиционная активность, за январь-июнь 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%.
Между тем, Нацбанк ожидает снижения внешнего спроса на казахстанский экспорт.
"Изменился баланс рисков во внешнем секторе по сравнению с предыдущим решением. С начала года средняя цена на нефть марки Brent составила $66 за баррель по сравнению с $72 за баррель в среднем за 2018 год. Международными организациями были пересмотрены в сторону понижения прогнозы роста мировой экономики и основных торговых партнеров Казахстана на 2019 год, что повлияет на снижение внешнего спроса на казахстанский экспорт. Остаются незавершенными торговые переговоры между США и Китаем", - отмечает Нацбанк.
"Внешние монетарные условия постепенно смягчаются. Об этом свидетельствует риторика ФРС США относительно более низкой дальнейшей траектории ставок, а также заявления ЕЦБ о дополнительных мерах стимулирования экономики. Центральный Банк РФ в июне текущего года понизил ключевую ставку до 7,5% с возможностью дополнительного снижения до конца текущего года", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства в понедельник, базовая ставка в Казахстане во второй половине 2019 года может быть повышена.
"Во втором полугодии при усилении инфляционного давления возможно ужесточение денежно-кредитной политики через повышение базовой ставки", - сказал Досаев.
Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 сентября текущего года.
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