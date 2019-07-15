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Оборона 15.07.2019 16:23

Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»

Представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу в связи с инцидентом, произошедшим в воскресенье на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.

В соцсетях Азербайджана в понедельник распространились видеокадры, согласно которым группа граждан Грузии попытались напасть на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи).

«Представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи», - говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.

«В связи с этим были предприняты неотложные меры, и за короткое время инцидент был исчерпан. Личный состав ГПС обеспечил меры безопасности на территории», - отмечается в сообщении.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

По итогам заседания, замминистра иностранных дел Халаф Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» является территорией Азербайджана.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсужденные в ходе последнего заседания Комиссий, в частности, заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, МОНАСТЫРЬ, ИНЦИДЕНТ


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