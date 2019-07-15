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СНГ 15.07.2019 16:48

Медведев: поручения в рамках нацпроектов реализуются достаточно эффективно

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил работу по реализации поручений в рамках нацпроектов.

"Надо не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за теми решениями, которые принимаются", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.

Он напомнил, что в этом году было проведено семь заседаний, была рассмотрена реализация шести национальных проектов, даны 85 поручений.

"Они реализуются, не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая. Нет. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью", - сказал Медведев.

При этом он предложил подробнее рассмотреть на совещании "те моменты, где есть проблемы".

"Здесь для нас главное, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперёд и достижение тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем", - сказал Медведев.

На заседании он отдельно остановился на теме обеспечения строек в регионах рабочими.

"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов РФ мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук: это касается и крупных строек", - сказал премьер. Он подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения подобной угрозы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЦПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]