Медведев: поручения в рамках нацпроектов реализуются достаточно эффективно

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил работу по реализации поручений в рамках нацпроектов.

"Надо не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за теми решениями, которые принимаются", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.

Он напомнил, что в этом году было проведено семь заседаний, была рассмотрена реализация шести национальных проектов, даны 85 поручений.

"Они реализуются, не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая. Нет. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью", - сказал Медведев.

При этом он предложил подробнее рассмотреть на совещании "те моменты, где есть проблемы".

"Здесь для нас главное, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперёд и достижение тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем", - сказал Медведев.

На заседании он отдельно остановился на теме обеспечения строек в регионах рабочими.

"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов РФ мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук: это касается и крупных строек", - сказал премьер. Он подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения подобной угрозы.