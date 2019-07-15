Медведев: поручения в рамках нацпроектов реализуются достаточно эффективно

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил работу по реализации поручений в рамках нацпроектов.
"Надо не только просчитывать риски и реагировать на них, но и уделять внимание контролю за теми решениями, которые принимаются", - заявил Медведев в понедельник на заседании президиума Совета по стратегическому планированию и нацпроектам.
Он напомнил, что в этом году было проведено семь заседаний, была рассмотрена реализация шести национальных проектов, даны 85 поручений.
"Они реализуются, не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая. Нет. В общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью", - сказал Медведев.
При этом он предложил подробнее рассмотреть на совещании "те моменты, где есть проблемы".
"Здесь для нас главное, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперёд и достижение тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем", - сказал Медведев.
На заседании он отдельно остановился на теме обеспечения строек в регионах рабочими.
"Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах для того, чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону. В ряде субъектов РФ мы видим риски того, что может не хватить рабочих рук: это касается и крупных строек", - сказал премьер. Он подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения подобной угрозы.
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