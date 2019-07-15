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СНГ 15.07.2019 18:12

У украинцев окрепла вера в успех реформ и готовность терпеть лишения ради этого - опрос

Более половины граждан (60,5%) поверили в успех реформ на Украине, при этом убеждены в успехе 16,5%, еще 44% верят с некоторым сомнением, свидетельствуют результаты июньского общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

При этом, не верят в успех реформ - 34%, при чем "законченных пессимистов" 11%, а 23% еще сохранили долю надежды.

"Такая вера в успех реформ появилась впервые: в 2015 году верили в успех реформ 30%, не верили 62%, в 2016г - соответственно, 29% и 65%, в 2017г - 27% и 67%, в 2018г - 35% и 60%. Верят в успех реформ избиратели почти всех политических сил, имеющих шанс пройти в Верховную Раду, единственное исключение - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", среди которых большинство (58%) в успех реформ не верят", - отмечают социологи.

Также существенно по сравнению с предыдущими годами, выросла уверенность в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, причем 34,5% граждан уверены, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, 44% относят решения проблем на более отдаленную перспективу, и только 9% считают, что Украина не способна справиться с проблемами и трудностями.

Самые большие надежды в осуществление реформ граждане возлагают на президента Украины Владимира Зеленского (61,5%), будущую Верховную Раду (46%) и на будущее правительство (42%).

"Понятно, что больше видят в новоизбранном президенте двигателя реформ избиратели партии "Слуга народа" (87%), однако полагаются на Зеленского как на проводника реформ и избиратели других партий: "Батькивщины" (57%), "Голоса" (58%), "Оппозиционной платформы - За жизнь" (55%). А вот избиратели партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко оказались единственными, кто не видит в президенте Зеленском двигатель реформ.

В прошлые годы и президент, и правительство тоже рассматривались гражданами как двигатели реформ, но со значительно меньшими надеждами на уровне 25-35%, говорится в релизе.

По данным социологов, существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ: в 2018 году были готовы терпеть сколько надо 9%, в 2019г - 19%; готовых потерпеть определенное время (не более года) - соответственно, 24% и 40%. Если в прошлом году не готовых терпеть материальные трудности ради реформ было 62%, то в этом году - 31%.

Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019г во всех регионах Украины за исключением неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.

Для сравнения брались данные опросов, проведенных в 2014-2018 гг.

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Тэги: УКРАИНА, РЕФОРМЫ, НАСТРОЕНИЯ, ОПРОС


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