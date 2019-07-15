Россия готова двигаться по пути снятия ограничений в отношении Грузии - глава думского комитета Калашников

Со стороны России возможны шаги по постепенному снятию ограничений в отношении Грузии, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов Грузии".
"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений. Я это знаю. Я часто разговариваю, в том числе и с официальными лицами", - сказал Калашников.
Он не исключил, что будут приняты и те решения, "которые недавно обсуждались с представителями "Альянса патриотов Грузии".
В этом контексте он напомнил, что в ходе диалога с представителями парламента Грузии обсуждался и вопрос возможной отмены виз.
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
Saudi Aramco интересуется двумя газовыми проектами ЛУКОЙЛа в Узбекистане
Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в Грузию на 6%, транзит в Турцию – на 75%
Цены на нефть практически стабильны, Brent - $66,76 за баррель
FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных
Плохие погодные условия стали причиной падения 500-летнего платана во Дворце Шекинских ханов
Дворец Шекинских ханов в Азербайджане, на территории которого упала ветвь 500-летнего платана, будет закрыт на несколько дней
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию