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Регион 15.07.2019 17:16

Россия готова двигаться по пути снятия ограничений в отношении Грузии - глава думского комитета Калашников

Со стороны России возможны шаги по постепенному снятию ограничений в отношении Грузии, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов Грузии".

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений. Я это знаю. Я часто разговариваю, в том числе и с официальными лицами", - сказал Калашников.

Он не исключил, что будут приняты и те решения, "которые недавно обсуждались с представителями "Альянса патриотов Грузии".

В этом контексте он напомнил, что в ходе диалога с представителями парламента Грузии обсуждался и вопрос возможной отмены виз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, МЕРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]