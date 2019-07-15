Россия готова двигаться по пути снятия ограничений в отношении Грузии - глава думского комитета Калашников

Со стороны России возможны шаги по постепенному снятию ограничений в отношении Грузии, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов Грузии".

"Россия готова всячески двигаться к поэтапному снятию ограничений. Я это знаю. Я часто разговариваю, в том числе и с официальными лицами", - сказал Калашников.

Он не исключил, что будут приняты и те решения, "которые недавно обсуждались с представителями "Альянса патриотов Грузии".

В этом контексте он напомнил, что в ходе диалога с представителями парламента Грузии обсуждался и вопрос возможной отмены виз.