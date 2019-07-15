Совет ЕС выдал Еврокомиссии мандат на переговоры о модернизации Договора к Энергетической хартии

Совет ЕС объявил в понедельник, что утвердил мандат Европейской комиссии на ведение переговоров о модернизации Договора к Энергетической хартии.

Совет также принял соответствующие директивы по ведению переговоров, отмечается в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Цель переговоров в том, чтобы модернизировать положения Договора к Энергетической хартии с учетом задач в области устойчивого развития и климата, а также современных норм защиты инвестиций и урегулирования споров между инвесторами и государствами", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Модернизированный договор должен обеспечить облегчение инвестиций в энергетический сектор, гарантию юридической безопасности и повышенный уровень защиты инвесторов.

В Совете ЕС подчеркивают, что одним из главных элементов директив для будущих переговоров является установка на то, чтобы модернизированный договор учитывал цели борьбы против климатических изменений и перехода к чистой энергетике.

В частности, говорится в коммюнике, речь идет об уточнении, что ЕС может требовать от игроков рынка из третьих стран, чтобы они соблюдали законодательство, применяемое в Евросоюзе и в государствах-членах ЕС, включая законы, относящиеся к политике защиты окружающей среды и безопасности.

Договор к Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу в апреле 1998 года. Договор был разработан на основе Энергетической хартии 1991 года, носившей декларативный характер. В отличие от хартии, которая заявляла о политических намерениях укреплять международные связи в энергетике, договор 1994 года является юридически обязательным многосторонним соглашением.

Основная цель Договора к Энергетической хартии - укрепление правовых норм в вопросах энергетики через создание единого свода правил, которые должны соблюдать все участвующие правительства, тем самым минимизируя риски, связанные с инвестициями и торговлей в области энергетики.