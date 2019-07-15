Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.07.2019 17:45

Молдова должна восстанавливать политическое сотрудничество с Россией, но продолжать свой европейский путь - министр

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску заявил о необходимости восстановления политического сотрудничества с Россией.

"Двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой остаются сложной темой, которая, однако, предполагает большие возможности для сотрудничества. Нам необходимо предпринимать усилия для восстановления политического сотрудничества и активизации отношений в различных областях", - заявил Попеску в интервью, опубликованном в понедельник на румынском новостном портале digi24.ro.

По его словам, "молдавское общество разделено по принципу приверженности тому или иному вектору внешней политики".

"Многие граждане, действительно, хотят сближения с Россией, другие настаивают на евроинтеграции, однако на самом деле, все желают добрых отношений РМ со всеми партнерами. Поэтому роль правительства в том, чтобы правильно выстроить позицию в отношениях с партнерами, и добиться поставленных целей внутри и за пределами страны", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "основной интерес нового правительства Молдавии состоит в том, чтобы продолжить европейский путь, выполнять Соглашение об ассоциации (с ЕС - ИФ)".

"У Кишинева и правящей коалиции есть обязательства - продолжать следовать Соглашению, чтобы Молдавия могла и в дальнейшем использовать преимущества зоны свободной торговли с ЕС, без чего экономика не может существовать", - отметил Попеску.

Он указал на то, что "одновременно необходимо разблокировать политическое сотрудничество с Россией и Украиной".

"Доступ на российские рынки очень важен для нас, особенно это касается сельхозпроизводителей, у которых возможность экспортировать товары не только в ЕС, но и в Россию, Беларусь Украину. И в этом смысле любая нормализация внешних связей укрепляет Молдавию, усиливает поддержку политических проектов в Кишиневе, увеличивает возможности РМ в области реформ, борьбы с коррупцией и построения процветающего государства", - подчеркнул Попеску.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Новые санкции США направлены на срыв диалога с Ираном - Рябков США подталкивают ситуацию с Ираном в "пропасть открытого конфликта" - Рябков США наращивают прессинг на Иран, отправив военный контингент в регион - Рябков Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова Москва с пониманием относится к планам Тегерана по обогащению урана и самостоятельной модернизации тяжеловодного реактора в Араке - Рябков США отказываются реагировать на готовящиеся провокации боевиков с химоружием в Сирии - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]