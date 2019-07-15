Молдова должна восстанавливать политическое сотрудничество с Россией, но продолжать свой европейский путь - министр

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску заявил о необходимости восстановления политического сотрудничества с Россией.

"Двусторонние отношения между Кишиневом и Москвой остаются сложной темой, которая, однако, предполагает большие возможности для сотрудничества. Нам необходимо предпринимать усилия для восстановления политического сотрудничества и активизации отношений в различных областях", - заявил Попеску в интервью, опубликованном в понедельник на румынском новостном портале digi24.ro.

По его словам, "молдавское общество разделено по принципу приверженности тому или иному вектору внешней политики".

"Многие граждане, действительно, хотят сближения с Россией, другие настаивают на евроинтеграции, однако на самом деле, все желают добрых отношений РМ со всеми партнерами. Поэтому роль правительства в том, чтобы правильно выстроить позицию в отношениях с партнерами, и добиться поставленных целей внутри и за пределами страны", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "основной интерес нового правительства Молдавии состоит в том, чтобы продолжить европейский путь, выполнять Соглашение об ассоциации (с ЕС - ИФ)".

"У Кишинева и правящей коалиции есть обязательства - продолжать следовать Соглашению, чтобы Молдавия могла и в дальнейшем использовать преимущества зоны свободной торговли с ЕС, без чего экономика не может существовать", - отметил Попеску.

Он указал на то, что "одновременно необходимо разблокировать политическое сотрудничество с Россией и Украиной".

"Доступ на российские рынки очень важен для нас, особенно это касается сельхозпроизводителей, у которых возможность экспортировать товары не только в ЕС, но и в Россию, Беларусь Украину. И в этом смысле любая нормализация внешних связей укрепляет Молдавию, усиливает поддержку политических проектов в Кишиневе, увеличивает возможности РМ в области реформ, борьбы с коррупцией и построения процветающего государства", - подчеркнул Попеску.