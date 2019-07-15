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Финансы 15.07.2019 16:35

Менеджмент МБА считает необходимым подготовку банка к приватизации

Акционеры и руководство Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, планируют продолжить работу для приватизации банка, отмечается в годовом отчете кредитной организации за 2018 год.

«Для обеспечения будущей прибыльности и защиты финансовой стабильности, акционеры банка составили план действий, направленный на совершенствование деятельности банка, как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - отмечается в документе.

Согласно плану, банк рассчитывает увеличить эффективность существующих операций; отказаться от малоприбыльных инвестиций; осуществить хеджирование или закрытие короткой валютной позиции банка; привлечь финансирование в функциональной валюте, а также подготовить банк к дальнейшей приватизации.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает маловероятной в 2019 году приватизацию МБА. «Мы по-прежнему заинтересованы в приватизации Международного банка Азербайджана, но продвижений в данном вопросе пока нет. Не думаю, что процесс будет осуществлен в текущем году", - заявил Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития рекомендуют правительству банка ускорить процесс приватизации банка. При этом ЕБРР заявляет о готовности принять участие в этом процесс.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: МБА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]