Менеджмент МБА считает необходимым подготовку банка к приватизации

Акционеры и руководство Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, планируют продолжить работу для приватизации банка, отмечается в годовом отчете кредитной организации за 2018 год.
«Для обеспечения будущей прибыльности и защиты финансовой стабильности, акционеры банка составили план действий, направленный на совершенствование деятельности банка, как в корпоративном, так и в розничном сегментах", - отмечается в документе.
Согласно плану, банк рассчитывает увеличить эффективность существующих операций; отказаться от малоприбыльных инвестиций; осуществить хеджирование или закрытие короткой валютной позиции банка; привлечь финансирование в функциональной валюте, а также подготовить банк к дальнейшей приватизации.
Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил, что считает маловероятной в 2019 году приватизацию МБА. «Мы по-прежнему заинтересованы в приватизации Международного банка Азербайджана, но продвижений в данном вопросе пока нет. Не думаю, что процесс будет осуществлен в текущем году", - заявил Шарифов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития рекомендуют правительству банка ускорить процесс приватизации банка. При этом ЕБРР заявляет о готовности принять участие в этом процесс.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.
А.Мамедов
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