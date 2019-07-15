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ТЭК 15.07.2019 16:45

Callon Petroleum приобретает Carrizo Oil & Gas за $3,2 млрд

Независимая энергетическая компания Callon Petroleum Co. объявила о приобретении американской Carrizo Oil & Gas Inc. Сумма сделки составляет $3,2 млрд.

Согласно договору, акционеры Carrizo за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 2,05 акции Callon, говорится в пресс-релизе Callon. Предложенная сумма равна $13,12 за акцию Carrizo, исходя из цены закрытия торгов 12 июля, и представляет собой премию в 18% к средневзвешенной цене за акцию Carrizo, рассчитанной за 60-дневный период торгов.

После закрытия сделки акционеры Callon будут владеть примерно 54% акций объединенной компании, оставшаяся часть будет принадлежать акционерам Carrizo.

"Вместе с Carrizo мы улучшим показатели свободного денежного потока, эффективности капитальных вложений и сокращения доли заемных средств посредством оптимизированной модели широкомасштабного развития по всему портфелю", - заявил глава Callon Джо Гатто, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2019 года.

Акции Callon подешевели на предварительных торгах в Нью-Йорке на 11,6% и потеряли 1,4% с начала года, тогда как индекс S&P 500 поднялся на 20,2% за этот период. Бумаги Carrizo выросли в цене на 10,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, КОМПАНИИ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]