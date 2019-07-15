Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с инцидентом, произошедшим в воскресенье на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.

«Посол Грузии в Баку был вызван в МИД в связи с нарушением группой грузинских граждан государственной границы Азербайджана и нападением на пограничный наряд, проходящих службу близ пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи). В связи с этим его попросили дать соответствующее объяснение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что «подобные действия противоречат духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией».

«Мы расцениваем это, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами»,- подчеркивает МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана потребовал противоположную сторону (Грузию – ИФ) провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе»,- говорится в сообщении.

В соцсетях Азербайджана в понедельник распространились видеокадры, согласно которым группа граждан Грузии попытались напасть на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи).

В связи с данным инцидентом Представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу. «Представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи», - сообщала Госпогранслужба Азербайджана.

«В связи с этим были предприняты неотложные меры, и за короткое время инцидент был исчерпан. Личный состав ГПС обеспечил меры безопасности на территории», - отмечалось в сообщении.

Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.

Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.

Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.

По итогам заседания, замминистра иностранных дел Халаф Халафов заявил, что Баку на переговорах с Тбилиси по делимитации госграницы подтвердил свою позицию – монастырский комплекс «Кешикчидаг» является территорией Азербайджана.

Замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя вопросы, обсужденные в ходе последнего заседания Комиссий, в частности, заявил грузинским СМИ, «на заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

Ф.Исазаде