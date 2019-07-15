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Регион 15.07.2019 17:04

Россия обсуждает текущие вопросы отношений со спецпредставителем премьера Грузии Абашидзе - Карасин

МИД РФ находится в контакте со спецпредставителем премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зурабом Абашидзе, контакты по линии внешнеполитических ведомств в ближайшее время не планируются, сообщил замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

"Нет, только по парламентской линии, насколько я понимаю", - сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, запланированы ли в МИД РФ контакты с представителями Грузии.

Он отметил, что МИД находится в контакте с Абашидзе. "Обсуждаем текущие вопросы, думаем над тем, как нам дальше двигаться. Движение должно быть совместным, навстречу друг другу", - добавил замглавы МИД РФ.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

После скандальных высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России Госдума приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Однако президент РФ Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения", - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]