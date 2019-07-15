В Совете Европы призывают власти РФ найти и наказать убийц правозащитницы Эстемировой

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала российские власти выявить и привлечь к ответственности заказчиков и лиц, причастных к убийству 10 лет назад правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой.

"Жестокое убийство Натальи - это зловещее послание всем защитникам прав человека на Северном Кавказе. Оставлять не проясненными все обстоятельства ее убийства лишь поощряет тех, кто хочет заставить с помощью насилия замолчать правозащитников", - говорится в послании Миятович, распространенном в понедельник.

"Правосудие все еще в долгу у Эстемировой. Я призываю российские власти более решительно вести расследование с тем, чтобы выявить всех причастных к ее убийству, в особенности заказчиков, и обеспечить привлечение их к ответственности за совершенные преступления", - подчеркнула она.

15 июля 2009 года Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.

По версии правоохранительных органов, главным подозреваемым в убийстве Эстемировой являлся боевик Алхазур Башаев. По данным следствия, мотивом убийства Эстемировой "стала месть за ее публикации о вербовке Башаевым боевиков и нападении на семью московского бизнесмена, а также дискредитация органов государственной власти Чеченской республики".