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Регион 15.07.2019 18:49

Прибывшие в Думу грузинские депутаты надеются на восстановление авиасообщения через несколько месяцев

Грузинские депутаты рассчитывают на снятие ограничений на полеты между Россией и Грузией в течение нескольких месяцев.

Группа депутатов оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" грузинского парламента в понедельник приехала в Госдуму на встречу с депутатами комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Мы для того и приехали сюда, чтобы в максимально короткие сроки как-то смягчить... Я не могу вам сказать точно, но я думаю, что мы совместными усилиями постараемся, чтобы через несколько месяцев это всё вернулось на круги своя. Для этого сюда и прибыли", - сказала член фракции "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, когда могут снять ограничения на авиасообщение.

Грузинские парламентарии летели в Москву, по ее словам, через Армению, и в самолете было мало грузин, в основном армяне.

Она отметила, что у российских парламентариев есть понимание, что все ограничения очень плохо отражаются на обычных гражданах Грузии, кто работает в частности в туристической сфере, а также на это плохо и для российско-грузинских отношений.

"Наши граждане во время встреч говорят, что нужно в Москву чаще ездить, иначе ничего не получится", - сказала она.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ДЕПУТАТЫ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]