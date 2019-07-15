Прибывшие в Думу грузинские депутаты надеются на восстановление авиасообщения через несколько месяцев

Грузинские депутаты рассчитывают на снятие ограничений на полеты между Россией и Грузией в течение нескольких месяцев.

Группа депутатов оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" грузинского парламента в понедельник приехала в Госдуму на встречу с депутатами комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Мы для того и приехали сюда, чтобы в максимально короткие сроки как-то смягчить... Я не могу вам сказать точно, но я думаю, что мы совместными усилиями постараемся, чтобы через несколько месяцев это всё вернулось на круги своя. Для этого сюда и прибыли", - сказала член фракции "Альянс патриотов Грузии" Ада Маршания журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о том, когда могут снять ограничения на авиасообщение.

Грузинские парламентарии летели в Москву, по ее словам, через Армению, и в самолете было мало грузин, в основном армяне.

Она отметила, что у российских парламентариев есть понимание, что все ограничения очень плохо отражаются на обычных гражданах Грузии, кто работает в частности в туристической сфере, а также на это плохо и для российско-грузинских отношений.

"Наши граждане во время встреч говорят, что нужно в Москву чаще ездить, иначе ничего не получится", - сказала она.