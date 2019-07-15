В Турции вспоминают события 2016 года, когда в стране была предпринята попытка переворота

Церемония возложения цветов на могилы погибших в ходе попытки государственного переворота, предпринятой три года назад, прошла на кладбище "Каршыкая" в Анкаре при участии председателя парламента Турции Мустафы Шентопа и главы МВД Сулеймана Сойлу, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.

С 2016 года Турция отмечает 15 июля как День демократии и национального единства.

В результате попытки переворота 251 человек погиб, по меньшей мере 2,2 тыс. получили ранения.

Анкара возложила ответственность за организацию переворота на проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.

Сам Гюлен эти обвинения отвергает.

Турция обвиняет возглавляемую Гюленом организацию FETO в попытке подрыва законной власти в стране посредством проникновения в государственные структуры, в частности, в вооруженные силы, полицию и судебную систему.