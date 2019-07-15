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Регион 15.07.2019 19:05

В Турции вспоминают события 2016 года, когда в стране была предпринята попытка переворота

Церемония возложения цветов на могилы погибших в ходе попытки государственного переворота, предпринятой три года назад, прошла на кладбище "Каршыкая" в Анкаре при участии председателя парламента Турции Мустафы Шентопа и главы МВД Сулеймана Сойлу, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.

С 2016 года Турция отмечает 15 июля как День демократии и национального единства.

В результате попытки переворота 251 человек погиб, по меньшей мере 2,2 тыс. получили ранения.

Анкара возложила ответственность за организацию переворота на проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.

Сам Гюлен эти обвинения отвергает.

Турция обвиняет возглавляемую Гюленом организацию FETO в попытке подрыва законной власти в стране посредством проникновения в государственные структуры, в частности, в вооруженные силы, полицию и судебную систему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕВОРОТ, ГОДОВЩИНА, ЦЕРЕМОНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]