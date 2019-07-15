В Турции вспоминают события 2016 года, когда в стране была предпринята попытка переворота

Церемония возложения цветов на могилы погибших в ходе попытки государственного переворота, предпринятой три года назад, прошла на кладбище "Каршыкая" в Анкаре при участии председателя парламента Турции Мустафы Шентопа и главы МВД Сулеймана Сойлу, сообщило в понедельник Анатолийское агентство новостей.
С 2016 года Турция отмечает 15 июля как День демократии и национального единства.
В результате попытки переворота 251 человек погиб, по меньшей мере 2,2 тыс. получили ранения.
Анкара возложила ответственность за организацию переворота на проживающего в США оппозиционного турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена.
Сам Гюлен эти обвинения отвергает.
Турция обвиняет возглавляемую Гюленом организацию FETO в попытке подрыва законной власти в стране посредством проникновения в государственные структуры, в частности, в вооруженные силы, полицию и судебную систему.
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