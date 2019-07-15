Пресс-релиз

18 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция культуролога Елены Гасановой «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», посвященная жизни и творчеству русского художника.

Начало – в 15:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



