Пресс-релиз

18 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Беседы об искусстве» пройдет лекция культуролога Елены Гасановой «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», посвященная жизни и творчеству русского художника.
Начало – в 15:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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