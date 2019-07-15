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Финансы 15.07.2019 16:57

Гулиев в 2018г увеличил долю в капитале ЗАО "INVEST-AZ" до почти 74%

Один из акционеров ЗАО "Инвестиционная компания INVEST-AZ" Эльшан Гулиев увеличил в 2018 году долю в капитале общества до 73,98%, говорится в аудированной отчетности компании за прошлый год.

По итогам 2017 года Гулиев владел 60% акций INVEST-AZ.

Гулиев увеличил свою долю за счет другого акционера компании - Джейхуна Абдуллаева, чья доля в 2018 году сократилась с 40% до 26,02%.

Уставный капитал компании в 2018 году удвоился – до 1 млн 600,23 тыс. манатов.

Компания "INVEST-AZ" создана 11 января 2006 года и обладает лицензиями на дилерскую и брокерскую деятельность.

А.Мамедов

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Тэги: ИНВЕСТКОМПАНИЯ, АКЦИОНЕРЫ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]