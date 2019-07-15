Один из акционеров ЗАО "Инвестиционная компания INVEST-AZ" Эльшан Гулиев увеличил в 2018 году долю в капитале общества до 73,98%, говорится в аудированной отчетности компании за прошлый год.

По итогам 2017 года Гулиев владел 60% акций INVEST-AZ.

Гулиев увеличил свою долю за счет другого акционера компании - Джейхуна Абдуллаева, чья доля в 2018 году сократилась с 40% до 26,02%.

Уставный капитал компании в 2018 году удвоился – до 1 млн 600,23 тыс. манатов.

Компания "INVEST-AZ" создана 11 января 2006 года и обладает лицензиями на дилерскую и брокерскую деятельность.

А.Мамедов