Спасти соглашение по иранскому атому еще возможно - глава МИД Британии

Возможность сохранить соглашение по ядерной программе Ирана до сих пор остается, однако шансы на успех все меньше, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Иран все еще далеко отстоит от создания ядерной бомбы. Еще есть закрывающееся, небольшое окно возможностей для сохранения сделки (по иранской ядерной программе - ИФ)", - цитируют британские СМИ слова министра, сказанные по прибытии в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

В ответ на вопрос, не собираются ли европейские страны применять меры против Ирана за его постепенный отказ от выполнения обязательств по соглашению, Хант напомнил, что для урегулирования разногласий существует комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Министр добавил, что комиссия должна вскоре провести заседание.

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам обсуждает в понедельник в Брюсселе ряд актуальных проблем международной политики, среди которых в основной повестке заседания первыми идут Иран и обстановка в регионе.

В понедельник МИД Ирана обнародовал заявление с призывом к европейским участникам СВПД предпринять практические и эффективные меры для спасения соглашения.

"Мы подчеркиваем, что продолжение добровольных и доброжелательных действий Исламской Республики Иран имеет в своей основе принцип взаимности прав и обязанностей (участников СВПД - ИФ)", - приводят западные СМИ выдержки из этого заявления.

Иран после выхода в мае 2018 года США из СВПД неоднократно критиковал европейских участников соглашения за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.