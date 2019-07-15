Новак обсудил с послом Ирана в РФ энергетическое и транспортное сотрудничество - иранское посольство в Москве

Министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Александр Новак обсудил с послом Ирана в России Мехди Санаи сотрудничество двух стран в сфере энергетики и транспорта, сообщает посольство ИРИ в Москве.

"В понедельник, 15 июля, посол Ирана в России Мехди Санаи встретился с сопредседателем межправительственной комиссии Ирана и России Александром Новаком", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" дипмиссии.

На встрече обсуждались пути реализации достигнутых договоренностей, в частности, вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, отметили в посольстве.