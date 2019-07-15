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ТЭК 15.07.2019 17:03

Новак обсудил с послом Ирана в РФ энергетическое и транспортное сотрудничество - иранское посольство в Москве

Министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Александр Новак обсудил с послом Ирана в России Мехди Санаи сотрудничество двух стран в сфере энергетики и транспорта, сообщает посольство ИРИ в Москве.

"В понедельник, 15 июля, посол Ирана в России Мехди Санаи встретился с сопредседателем межправительственной комиссии Ирана и России Александром Новаком", - говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" дипмиссии.

На встрече обсуждались пути реализации достигнутых договоренностей, в частности, вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и других сферах, отметили в посольстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]