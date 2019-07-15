Совет ЕС заявил о необходимости единства и территориальной целостности Ирака

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял постановление по Ираку, в котором высказался в защиту территориальной целостности этой страны.

"Совет подтверждает, что ЕС решительно поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Ирака. Важно, чтобы страна взяла в свои руки внутренние процессы политических и экономических реформ", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой совета.

В документе подчеркивается, что "ЕС остается решительно настроенным на то, чтобы добиваться сохранения многоэтнического и поликонфессионального характера иракского общества".

Кроме того, Совет ЕС приветствовал в своем постановлении формирование федерального правительства, в том числе недавние назначения министров.

"Теперь необходимо, чтобы все политические игроки и институты работали совместно для удовлетворения насущных потребностей страны, особенно в том, что касается обеспечения безопасности, базовых услуг и устойчивой занятости для всех иракцев по всей стране", - сказано в документе.