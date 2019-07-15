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Дальнее зарубежье 15.07.2019 19:32

Совет ЕС заявил о необходимости единства и территориальной целостности Ирака

Совет ЕС по иностранным делам, заседающий в понедельник в Брюсселе, принял постановление по Ираку, в котором высказался в защиту территориальной целостности этой страны.

"Совет подтверждает, что ЕС решительно поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Ирака. Важно, чтобы страна взяла в свои руки внутренние процессы политических и экономических реформ", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой совета.

В документе подчеркивается, что "ЕС остается решительно настроенным на то, чтобы добиваться сохранения многоэтнического и поликонфессионального характера иракского общества".

Кроме того, Совет ЕС приветствовал в своем постановлении формирование федерального правительства, в том числе недавние назначения министров.

"Теперь необходимо, чтобы все политические игроки и институты работали совместно для удовлетворения насущных потребностей страны, особенно в том, что касается обеспечения безопасности, базовых услуг и устойчивой занятости для всех иракцев по всей стране", - сказано в документе.

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Тэги: ЕС, ИРАК, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]