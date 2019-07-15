Азеришыг направит $3 млн на покупку смарт-счетчиков

ОАО "Азеришыг" направит 5,1 млн на закупку однофазных электрических счетчиков со смарт-картой .
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, "Азеришыг" заключило контракт с ЗАО «Sensemi DMCC of Dubai» на закупку однофазных электросчетчиков со смарт-картой марки «MP 106»
Сумма контракта составляет 5,1 млн манатов ( $3 млн по текущему курсу -ИФ)
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции ОАО "Азеришыг" входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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