Сокращать в ПАСЕ число критически настроенных к РФ парламентариев неразумно, считают в Таллине

Эстонские парламентарии не готовы покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы в знак протеста против возврата полноформатных полномочий российской делегации.

Депутаты парламента еще обсудят последующие шаги делегации Эстонии в ПАСЕ, но выход из организации в знак протеста против восстановления России ее полномочий маловероятен, сочли члены комиссии по международным делам на прошедшем в понедельник заседании.

"Общее мнение таково, что возможно, не самое разумное решение сокращать число тех членов ПАСЕ, которые критически настроены в отношении России. Если мы приостановим свое членство или вообще выйдем из ПАСЕ, то неизбежно усилится коалиция, которая малокритично настроена в отношении России", - рассказал порталу ERR председатель парламентской комиссии Энн Ээсмаа (Enn Eesmaa).

Он отметил также, что на заседании комиссии присутствовали представитель всех пяти парламентских фракций, и никто из них не поднял вопроса о выходе из ПАСЕ".

В то же время он предупредил, что принятое в понедельник решение еще не окончательное.

"Мы обязательно проконсультируемся и обсудим эту тематику еще раз в конце августа", - сказал глава комиссии.

Ээсмаа сообщил, что 6 августа в Риге состоится встреча делегаций трех балтийской государств в ПАСЕ, "и к этому времени уже будут готовы выработанные ими предложения, что они думают о дальнейших шагах".

26 июня ПАСЕ восстановил в полном объеме полномочия делегации России, которых она была лишена в 2014 году. Это вызвало протест делегаций нескольких государств, в том числе стран Балтии, пригрозивших выйти из ПАСЕ.