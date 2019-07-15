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ТЭК 15.07.2019 17:28

Болгарский суд запретил Булгартрансгазу менять подрядчика строительства газопровода, в том числе для "Турецкого потока"

Высший административный суд Болгарии 11 июля принял решение запретить госкомпании "Булгартрансгаз" менять подрядчика проекта расширения газотранспортной системы страны (в том числе доля приема газа "Турецкого потока"), сообщает болгарское издание Economic.

Как сообщалось, консорциум в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company, который был признан победителем тендера, в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Он объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl (аффилирована с "Трубной металлургической компанией" Дмитрия Пумпянского). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции.

"Газпром"завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. В январе Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по проекту расширения национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии. Речь идёт о газопроводе протяженностью 474 км от границы с Турцией до границы с Сербией и строительстве двух компрессорных станций.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]