Казахстан в I полугодии снизил добычу нефти на 1,5%, угля - на 2%

Объем добычи нефти в Казахстане в январе-июне 2019 года составил 37,975 млн тонн, что на 1,5% меньше по сравнению с показателем января-июня 2018 года, сообщает статистический комитет Минэкономики.
Добыча газоконденсата сократилась на 5,3% - до 6,282 млн тонн.
В отчетном периоде в республике добыто 11,669 млрд кубометров природного газа в газообразном состоянии (снижение на 1%) и 16,405 млрд кубометров нефтяного попутного газа (снижение на 0,2%).
Производство бензина, включая авиационный, возросло на 12,8% - до 1 млн 976 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 12,7% - до 2,480 тыс. тонн, топочного мазута - на 2,7%, до 1,551 тыс. тонн.
Добыча угля в республике в первом полугодии этого года уменьшилась на 2% - до 53,958 млн тонн.
Производство электроэнергии сократилось на 3,6% - до 52,889 млрд кВт.ч.
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