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ТЭК 15.07.2019 17:38

Казахстан в I полугодии снизил добычу нефти на 1,5%, угля - на 2%

Объем добычи нефти в Казахстане в январе-июне 2019 года составил 37,975 млн тонн, что на 1,5% меньше по сравнению с показателем января-июня 2018 года, сообщает статистический комитет Минэкономики.

Добыча газоконденсата сократилась на 5,3% - до 6,282 млн тонн.

В отчетном периоде в республике добыто 11,669 млрд кубометров природного газа в газообразном состоянии (снижение на 1%) и 16,405 млрд кубометров нефтяного попутного газа (снижение на 0,2%).

Производство бензина, включая авиационный, возросло на 12,8% - до 1 млн 976 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 12,7% - до 2,480 тыс. тонн, топочного мазута - на 2,7%, до 1,551 тыс. тонн.

Добыча угля в республике в первом полугодии этого года уменьшилась на 2% - до 53,958 млн тонн.

Производство электроэнергии сократилось на 3,6% - до 52,889 млрд кВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]