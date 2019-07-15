Россельхознадзор запретил ввоз продукции с пяти предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 15 июля ограничил ввоз продукции с пяти предприятий Казахстана.

Как сообщает служба, речь идет об Усть-Каменогорской птицефабрике, в продукции которой обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы, сальмонеллы, ТОО "ADM Investment" и ТОО "Ордабасы-кус" (выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл), ТОО "Парижская коммуна ХХI" (выявление листерий), ТОО НПП "Kazakh Osseter" (выявление мышьяка). Нарушения носят однократный характер.

При этом Россельхознадзор заявляет, что введение ограничений стало вынужденной зеркальной мерой. При однократном выявлении нарушений служба не вводит запрет, а ставит продукцию предприятия-нарушителя на строгий лабораторный контроль. Ограничения начинают действовать после повторного нарушения.

Однако, как говорится в сообщении, комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана запрещал поставки с российских предприятий на основании первичных выявлений несоответствий в пищевой продукции. "Это прямо противоречит положению о проведении проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденному решением Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2014 года", - поясняется в сообщении.

При этом комитет не предоставлял Россельхознадзору материалы, необходимые для проведения расследований по фактам выявленных нарушений. "Казахстанские коллеги также не направляли ответы на обращения Россельхознадзора по указанным вопросам, в том числе по вопросу отмены ограничений в отношении российских предприятий, - говорится в сообщении. - На сегодняшний день временные ограничения, введенные Казахстаном на поставки продукции с ряда российских предприятий, не отменены".