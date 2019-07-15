ЕС делает все возможное для спасения ядерной сделки с Ираном - глава МИД Испании

Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.
"Европа делает все, что может, чтобы избежать конца ядерного соглашения, которое порицали США, но для успеха необходимо сотрудничество со стороны Ирана", - сказал Боррель, прибыв на совет ЕС по иностранным делам.
Боррель, кандидатуру которого Европейский совет ранее согласовал на должность главы европейской дипломатии, заявил, что ЕС стремится принять меры, чтобы Иран не попал под экономическую блокаду.
Ранее Иран дважды сокращал свои обязательства в рамках ядерной сделки, поскольку, по его мнению, ЕС не выполнил свое обязательство распространить специальный механизм расчетов с Тегераном в обход американских санкций INSTEX на экспорт иранской нефти. Тегеран грозит и дальше сокращать свои обязательства, если ЕС не предпримет меры, которые помогли бы экономике Ирана.
Посол Грузии в Баку вызван в МИД в связи с нападением на пограничный наряд – МИД Азербайджана
Баку и Тбилиси обсуждают меры для предотвращения нападений на пограничников Азербайджана на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг»
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
Россельхознадзор запретил ввоз продукции с пяти предприятий Казахстана
Руководство Антипинского НПЗ обратилось в правоохранительные органы по поводу действий Мазурова и Лисовиченко
Saudi Aramco заинтересована в СПГ-проектах в РФ, включая Балтийский СПГ с Газпромом и Дальневосточный СПГ с Роснефтью
Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана в Шеки
Каждый девятый человек в мире страдал от голода в 2018 году - ООН
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика объявляет выгодную кампанию для держателей карт Visa
Азербайджанская делегация приняла участие в праздновании Сабантуя в Дагестане
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию