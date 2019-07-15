SOCAR и эмиратская ENOC рассматривают возможность сотрудничества в сфере трейдинга

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и ENOC (ОЭА) рассматривают возможность сотрудничества в сфере в области трейдинга, говорится в сообщении SOCAR.
Данный вопрос обсудили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и заместитель председателя ENOC Шейх Саид Мухаммед Аль Тайэр в ходе встречи в понедельник в Баку.
Абдуллаев проинформировал делегацию ENOC о местных и международных проектах, реализуемых SOCAR.
Аль-Тайэр отметил, что ENOC «внимательно отслеживает» деятельность Госнефтекомпании Азербайджана.
«Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере трейдинга между SOCAR и ENOC, возможности инвестирования в различные проекты, а также перспективы взаимодействия», - отмечается в информации.
Н.Аббасова
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