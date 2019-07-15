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ТЭК 15.07.2019 19:44

SOCAR и эмиратская ENOC рассматривают возможность сотрудничества в сфере трейдинга

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и ENOC (ОЭА) рассматривают возможность сотрудничества в сфере в области трейдинга, говорится в сообщении SOCAR.

Данный вопрос обсудили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и заместитель председателя ENOC Шейх Саид Мухаммед Аль Тайэр в ходе встречи в понедельник в Баку.

Абдуллаев проинформировал делегацию ENOC о местных и международных проектах, реализуемых SOCAR.

Аль-Тайэр отметил, что ENOC «внимательно отслеживает» деятельность Госнефтекомпании Азербайджана.

«Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере трейдинга между SOCAR и ENOC, возможности инвестирования в различные проекты, а также перспективы взаимодействия», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ENOC, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]