SOCAR и эмиратская ENOC рассматривают возможность сотрудничества в сфере трейдинга

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и ENOC (ОЭА) рассматривают возможность сотрудничества в сфере в области трейдинга, говорится в сообщении SOCAR.

Данный вопрос обсудили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и заместитель председателя ENOC Шейх Саид Мухаммед Аль Тайэр в ходе встречи в понедельник в Баку.

Абдуллаев проинформировал делегацию ENOC о местных и международных проектах, реализуемых SOCAR.

Аль-Тайэр отметил, что ENOC «внимательно отслеживает» деятельность Госнефтекомпании Азербайджана.

«Стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества в сфере трейдинга между SOCAR и ENOC, возможности инвестирования в различные проекты, а также перспективы взаимодействия», - отмечается в информации.

Н.Аббасова