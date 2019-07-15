Цены на нефть практически стабильны, Brent - $66,76 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в понедельник колеблются слабо и разнонаправленно.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 подорожали на $0,04 (на 0,06%) - до $66,76 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,01 (на 0,02%) - до $60,2 за баррель.

Ураган "Барри", обрушившийся на южное побережье США, ослаб до тропического шторма. Ранее из-за непогоды была приостановлена работа около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

"Шторм, вероятно, будет сказываться на данных Минэнерго о спросе, поставках, импорте, экспорте и производстве в ближайшие пару недель", - отмечает Роберт Ягер из Mizuho USA.

Аналитики полагают, что следующим катализатором движения рынка может стать усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет Dow Jones.

Между тем эксперты Macquarie полагают, что нефть продолжит дорожать, пока не достигнет $70 за баррель. По их мнению, запасы нефти будут снижаться на фоне увеличения спрос на нефтепродукты, а также сокращения поставок.