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    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

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ТЭК 15.07.2019 19:51

Цены на нефть практически стабильны, Brent - $66,76 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в понедельник колеблются слабо и разнонаправленно.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 подорожали на $0,04 (на 0,06%) - до $66,76 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,01 (на 0,02%) - до $60,2 за баррель.

Ураган "Барри", обрушившийся на южное побережье США, ослаб до тропического шторма. Ранее из-за непогоды была приостановлена работа около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

"Шторм, вероятно, будет сказываться на данных Минэнерго о спросе, поставках, импорте, экспорте и производстве в ближайшие пару недель", - отмечает Роберт Ягер из Mizuho USA.

Аналитики полагают, что следующим катализатором движения рынка может стать усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет Dow Jones.

Между тем эксперты Macquarie полагают, что нефть продолжит дорожать, пока не достигнет $70 за баррель. По их мнению, запасы нефти будут снижаться на фоне увеличения спрос на нефтепродукты, а также сокращения поставок.

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Тэги: , НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]