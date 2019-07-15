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СНГ 15.07.2019 19:54

Зеленский пообещал привлечь к ответственности сотрудников госохраны, если их признают виновными в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если будет доказано нарушение сотрудниками Управления Государственной охраны (УГО) Украины правил дорожного движения, то они будут привлечены к ответственности.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех: во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - написал он на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Зеленский указал, что такая ситуация, как ДТП в Запорожской области 14 июля, является недопустимой. "Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И, слава Богу, что все остались живы", - отметил он.

Как сообщалось, 14 июля микроавтобус УГО Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Зеленского, попал в ДТП, при этом никто не пострадал.

Отмечается, что автомобиля Зеленского среди попавших в ДТП машин не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

При этом, как утверждают некоторые СМИ, два автомобиля УГО пытались обогнать колонну автобусов предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" с детьми, которые ехали на отдых в лагерь.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДТП, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]