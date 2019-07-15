Зеленский пообещал привлечь к ответственности сотрудников госохраны, если их признают виновными в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если будет доказано нарушение сотрудниками Управления Государственной охраны (УГО) Украины правил дорожного движения, то они будут привлечены к ответственности.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех: во время передвижения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все", - написал он на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Зеленский указал, что такая ситуация, как ДТП в Запорожской области 14 июля, является недопустимой. "Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И, слава Богу, что все остались живы", - отметил он.

Как сообщалось, 14 июля микроавтобус УГО Volkswagen Transporter, входящий в кортеж президента Украины Зеленского, попал в ДТП, при этом никто не пострадал.

Отмечается, что автомобиля Зеленского среди попавших в ДТП машин не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

При этом, как утверждают некоторые СМИ, два автомобиля УГО пытались обогнать колонну автобусов предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" с детьми, которые ехали на отдых в лагерь.