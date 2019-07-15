Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в Грузию на 6%, транзит в Турцию – на 75%

Производство электроэнергии в Грузии в январе-июне 2019 года уменьшилось на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 6 млрд 244,3 млн кВт.ч, говорится в сообщении АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизилась на 10,4% - до 4 млрд 788,1 млн кВт.ч (76,7% всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях - выросла на 42,4%, до 1 млрд 416,4 млн кВт.ч (22,7%). Единственная в Грузии ветряная электростанция сократила производство электроэнергии на 1% - до 39,8 млн кВт.ч (0,6%).

Импорт электроэнергии за шесть месяцев текущего года составил 622,1 млн кВт.ч (рост на 5,1%). В том числе поставки из Азербайджана увеличились на 6% - до 547,6 млн кВт.ч (88% всего импорта), из России получено 74,4 млн кВт.ч (рост в 2,4 раза).

Экспорт электроэнергии снизился на 48,7% - до 234,3 млн кВт.ч. В частности, поставки в Турцию сократились в 2,8 раза - до 112,8 млн кВт.ч (48,1% всего экспорта). В Россию было поставлено 59,2 млн кВт.ч (рост на 11,9%), в Армению - 53,9 млн кВт.ч (снижение на 25,2%), в Азербайджан - 8,4 млн кВт.ч (снижение на 39,6%).

Транзитом через территорию Грузии из Азербайджана в Турцию было транспортировано 23,5 млн кВт.ч электроэнергии (рост на 75,4%).

По данным ESCO, объем потребления электроэнергии в стране в январе-июне этого года увеличился на 1,9% - до 6 млрд 386,7 млн кВт.ч. При этом на долю дистрибьюторских компаний пришлось 5 млрд 172 млн кВт.ч (снижение на 5,4%), прямых потребителей (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) - 1 млрд 207,5 млн кВт.ч (рост на 52,4%).

Как сообщалось ранее, в 2018 году производство электроэнергии в Грузии выросло на 5,4% по сравнению с показателем 2017 года - до 12 млрд 148,6 млн кВт.ч. В прошлом году республика импортировала 1 млрд 508,8 млн кВт.ч электроэнергии (рост на 0,8%), экспортировала - 588,6 млн кВт.ч (снижение на 14,2%). Потребление электроэнергии в стране возросло на 6,1% - до 12 млрд 595,7 млн кВт.ч.