Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.07.2019 20:14

Соглашение по иранскому атому "болеет, но еще живо" - Могерини

Вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возникло множество проблем, однако говорить о "кончине" соглашения по иранскому атому пока рано, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Самочувствие" соглашения - не очень хорошее, но оно еще не мертво", - заявила она на пресс-конференции в Брюсселе.

Могерини подчеркнула, что в настоящее время "ситуация (вокруг соглашения по иранскому атому - ИФ) - более сложная, чем когда бы то ни было".

Говоря о том, удастся ли сохранить соглашение, она сказала: "Я не знаю, приближается ли его последний час. Надеюсь, что нет"

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, АТОМ


Похожие новости


ЕС призывает Иран отказаться от шагов, нарушающих его обязательства по СВПД ЕС примет меры, чтобы Иран остался в ядерном соглашении - Могерини ЕС ожидает от Ирана соблюдения ядерной сделки ЕС призывает США не углублять разногласия с Ираном - Могерини Совет ЕС попытается найти путь выполнения СВПД, несмотря на санкции США - глава МИД Бельгии Могерини призвала к диалогу по иранской ядерной сделке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]