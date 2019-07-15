Могерини не исключает новых санкций против Венесуэлы за нарушение прав человека

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник заявила, что санкции в отношении отдельных венесуэльских физических лиц остаются одной из возможных мер, которые ЕС может ввести.
"Санкции входят в набор мер, которыми мы располагаем. Как вы знаете, некоторые санкции уже введены, но это отдельные, целенаправленные меры. Я хочу подчеркнуть это, потому что ни какие из наших мер не направлены против народа Венесуэлы. Наоборот, мы предоставляем народу гуманитарную помощь", - сказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
"Но меры в виде санкций против отдельных лиц, которые несут ответственность за нарушение прав человека, - это часть наших мер, которые могут быть применены, если члены ЕС сочтут это необходимым", - отметила глава дипломатии ЕС.
При этом она указала, что если ЕС увидит позитивные изменения в ситуации с правами человека в Венесуэле, то санкции могут быть сняты.
"Санкции - это инструмент, который может помочь усилить давление, но это также средство, которое может послужить признанием того, что удалось добиться прогресса", - добавила Могерини.
Она напомнила, что ЕС поддерживает проходящие в Осло переговоры оппозиции Венесуэлы и представителей правительства Николаса Мадуро.
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