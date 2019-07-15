Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9162 RUR   0.0269 GBR   2.1363 TRY   0.2968

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.21 0.01 Brent 66.72 0.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.07.2019 20:17

Могерини не исключает новых санкций против Венесуэлы за нарушение прав человека

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник заявила, что санкции в отношении отдельных венесуэльских физических лиц остаются одной из возможных мер, которые ЕС может ввести.

"Санкции входят в набор мер, которыми мы располагаем. Как вы знаете, некоторые санкции уже введены, но это отдельные, целенаправленные меры. Я хочу подчеркнуть это, потому что ни какие из наших мер не направлены против народа Венесуэлы. Наоборот, мы предоставляем народу гуманитарную помощь", - сказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.

"Но меры в виде санкций против отдельных лиц, которые несут ответственность за нарушение прав человека, - это часть наших мер, которые могут быть применены, если члены ЕС сочтут это необходимым", - отметила глава дипломатии ЕС.

При этом она указала, что если ЕС увидит позитивные изменения в ситуации с правами человека в Венесуэле, то санкции могут быть сняты.

"Санкции - это инструмент, который может помочь усилить давление, но это также средство, которое может послужить признанием того, что удалось добиться прогресса", - добавила Могерини.

Она напомнила, что ЕС поддерживает проходящие в Осло переговоры оппозиции Венесуэлы и представителей правительства Николаса Мадуро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, САНКЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ, ВЕНЕСУЭЛА


Похожие новости


ЕС продлит санкции против РФ - Зеленский Еврокомиссия предложила продлить санкции против России за события в Крыму до 2020 года - СМИ ЕС не планирует вводить санкции против Венесуэлы - Могерини Путин: Россия в случае отмены европейских санкций снимет свои Могерини не исключает новых санкций ЕС против Каракаса Могерини не исключила одобрение новых санкций против РФ в течение "пары недель"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]