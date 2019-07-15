Кандидат на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ

Кандидат на пост председателя Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что подаст на этой неделе в отставку с поста министра обороны ФРГ вне зависимости от результатов голосования по ее кандидатуре в Европарламенте.

"Завтра я попрошу Европейский парламент оказать мне доверие (как претенденту на пост главы ЕК - ИФ). Вне зависимости от результата голосования я подам в отставку с поста министра обороны (ФРГ - ИФ) в среду, чтобы служить Европе в полную силу", - написала она в твиттере.

Ожидается, что во вторник в Европарламенте состоится голосование по кандидатуре фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

В Европарламенте напоминают, что, несмотря на поддержку ее кандидатуры лидерами стран ЕС и на принадлежность к Европейской народной партии, завоевавшей на выборах в ЕП наибольшее число депутатских мест, фон дер Ляйен не входила в избирательные партийные списки, и этот факт вызывает недовольство многих европейских депутатов.