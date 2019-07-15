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Регион 15.07.2019 21:10

Турция стремится к совместному с РФ производству систем ПВО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Анкара нацелена на совместное с Россией производстве систем противовоздушной обороны.

"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель - совместное производство систем ПВО с Россией", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера. При этом в сообщениях не говорится, о каких именно системах идет речь.

Ранее сообщалось, что Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд. Сделка предполагает совместное производство ЗРС.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - подчеркнул Песков журналистам в Осаке.

Позже военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявил, что Россия не передаст Турции секретные технологии в рамках контракта по С-400.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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