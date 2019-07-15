Турция стремится к совместному с РФ производству систем ПВО - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Анкара нацелена на совместное с Россией производстве систем противовоздушной обороны.
"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель - совместное производство систем ПВО с Россией", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера. При этом в сообщениях не говорится, о каких именно системах идет речь.
Ранее сообщалось, что Турция получит четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд. Сделка предполагает совместное производство ЗРС.
В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.
"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве. Частичную", - подчеркнул Песков журналистам в Осаке.
Позже военный эксперт, академик Алексей Арбатов заявил, что Россия не передаст Турции секретные технологии в рамках контракта по С-400.
Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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