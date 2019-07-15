Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу владельца ГК "Новый поток" (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) Дмитрия Мазурова, подозреваемого в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Елена Булгакова.
Срок ареста Мазурова установлен до 12 сентября. Согласно ходатайству следствия, находясь на свободе, бизнесмен может скрыться, связаться с неустановленными участниками группы, в составе которой якобы совершил преступление, оказать давление не свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и иным образом помешать расследованию.
Суд отказался по ходатайству адвокатов Мазура избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, запрет определенных действий или залог в 3 млн рублей.
Мазур подозревается в особо крупном хищении денежных средств, которые выделялись "Антипинскому НПЗ" по кредитной линии от Сбербанка (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последний признан потерпевшим по делу.
Свою вину бизнесмен не признает. По словам Мазура, "происходит какое-то давление на следствие сверху - от Сбербанка, может, еще от кого". Вместе с тем, выступая в суде, он отметил, что готов помогать следствию.
В пресс-службе "Нового потока" "Интерфаксу" ранее заявили, что группа рассматривает действия в отношении Мазурова как неправомерные.
В компании рассказали, что 11 июля 2019 года Мазуров добровольно приехал в МВД, где дал подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следствие обстоятельствам. При этом за несколько дней до этого - 5 июля 2019 года - следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии отмененное, утверждают в "Новом потоке".
В компании выразили мнение, что преследование Мазурова может быть попыткой его "недоброжелателей" оказать давление на следственные органы.
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