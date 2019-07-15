МВД Грузии сообщило о задержании еще четырех участников штурма парламента

В Грузии сотрудниками МВД задержаны еще четыре участника произошедших 20-21 июня беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси.
Как сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Боцвадзе, задержанные принимали участие в попытке штурма здания парламента и в групповом насилии, - в частности, с использованием различных предметов совершали нападения на полицейских.
Ранее МВД в рамках расследования произошедших 20-21 июня событий уже были задержаны четыре человека по аналогичному обвинению. Также обвинения в организации и участии в групповом наcилии были предъявлены оппозиционному депутату Никанору Мелия. Кроме этого в понедельник Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании сотрудника спецназа МВД, который обвиняется в превышении силы во время разгона акции протеста перед парламентом.
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