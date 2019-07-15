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Регион 15.07.2019 21:18

МВД Грузии сообщило о задержании еще четырех участников штурма парламента

В Грузии сотрудниками МВД задержаны еще четыре участника произошедших 20-21 июня беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как сообщил на брифинге в понедельник заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Боцвадзе, задержанные принимали участие в попытке штурма здания парламента и в групповом насилии, - в частности, с использованием различных предметов совершали нападения на полицейских.

Ранее МВД в рамках расследования произошедших 20-21 июня событий уже были задержаны четыре человека по аналогичному обвинению. Также обвинения в организации и участии в групповом наcилии были предъявлены оппозиционному депутату Никанору Мелия. Кроме этого в понедельник Генпрокуратура Грузии сообщила о задержании сотрудника спецназа МВД, который обвиняется в превышении силы во время разгона акции протеста перед парламентом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]