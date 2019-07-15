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Спорт 15.07.2019 21:41

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Экс-боксер, олимпийский чемпион Пернелл Уитакер скончался в результате автокатастрофы в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США, сообщает в понедельник полиция города.

Трагедия произошла в воскресенье вечером, спортсмена сбил автомобиль и от полученных травм он скончался на месте. Водитель, управлявший автомобилем, остался на месте происшествия и дождался полицию.

Уитакер, которому на момент гибели было 55 лет, в 1984 году получил золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в легкой весовой категории. Также он был серебряным призером Чемпионата мира по боксу 1982 года и победителем Панамериканских игр 1983 года. Перейдя в профессиональный бокс, Уитакер становился чемпионом в четырех весовых категориях.

Карьеру в боксе Уитакер оставил в 2001 году. Его считают одним из сильнейших в истории боксеров, исповедовавших защитный стиль ведения боя.

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Тэги: США, БОКСЕР, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]