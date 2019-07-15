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Происшествия 15.07.2019 21:56

Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана в Шеки

Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

«Хатира Агамалиева, получившая тяжелые трвамы, скончалась в Шекинской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей», - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, остальные пятеро пострадавших в результате этого инцидента продолжают лечение в Шекинской районной центральной больнице и в Клиническом медицинском центре №1 в Баку.

Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, включая двух россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой.

Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕТВЬ, ПАДЕНИЕ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]