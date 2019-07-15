Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана в Шеки

Скончалась одна из пострадавших в результате падения ветви пятисотлетнего платана перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.
«Хатира Агамалиева, получившая тяжелые трвамы, скончалась в Шекинской районной центральной больнице, несмотря на усилия врачей», - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, остальные пятеро пострадавших в результате этого инцидента продолжают лечение в Шекинской районной центральной больнице и в Клиническом медицинском центре №1 в Баку.
Как сообщалось ранее, в воскресенье около полудня перед Дворцом шекинских ханов на людей упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев, включая двух россиян. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой.
Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.
Н.Аббасова
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