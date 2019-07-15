Россия будет готовить турецких специалистов для С-400 до конца года - источник

Россия до конца 2019 года будет готовить группы турецких специалистов для эксплуатации систем ПВО С-400 "Триумф", сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

"Подготовка групп специалистов из Турции будет завершена до конца 2019 года, это предусмотрено контрактом", - сказал он.

По словам собеседника агентства, поставка компонентов С-400 продолжится транспортными самолетами. "Все поставки будут идти по воздуху. Поставок по морю в планах нет", - сказал он.

В прошлую пятницу Россия приступила к поставкам в Турцию систем С-400. Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400.

Поставка осуществляется военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Турецкие военные сообщили в понедельник о прибытии на базу под Анкарой девятого самолета с компонентами С-400.

Поставка Турции С-400 будет произведена в несколько этапов, подготовка первой группы специалистов завершена, сообщил в июне директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне заявил, что "контракт будет реализован в рекордные сроки с точки зрения изготовления этого комплекса".

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что контракт на поставку Турции С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

В июне Чемезов сказал, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит.

США грозили Турции санкциями за покупку С-400.

истема С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Два дивизиона С-400 обеспечивают противовоздушную оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе.

В ближайшие годы российская армия начнет получать более современную систему ПВО С-500, сказал в конце июне Чемезов.

Российские военные заявляют, что для развертывания С-400 необходимо несколько минут.

"Возможности С-400 поистине уникальны. Эта система обладает высокой надежностью и живучестью. Одна только цифра - время на развертывание в боевое положение составляет менее пяти минут", - сказал в январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.