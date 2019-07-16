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Регион 16.07.2019 10:11

Турция продолжит буровые работы в восточном средиземноморье, несмотря на санкции ЕС - турецкий МИД

Несмотря на веденные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы, заявил турецкий МИД.

Как сообщаюсь, Совет ЕС в понедельник из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", - говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

Как сообщило турецкое информагентство "Анадолу", "Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении, говорится в заявлении министерства".

Это решение показывает, насколько предвзято Европейский Союз относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом районе, не упоминаются и игнорируются, отметило внешнеполитическое ведомство.

В заявлении, сообщило агентство, "говорится, что решение ЕС является последним примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого". Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, но это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, направившей в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Кипра свои буровые суда для добычи природного газа, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Москва выступает против ограничительных мер в адрес Анкары", - сказал дипломат газете "Известия".

По его словам, "односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета безопасности ООН".

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, КИПР, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]