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Регион 16.07.2019 09:55

Решение об обогащении урана может быть пересмотрено в течение нескольких часов - глава МИД Ирана

Иран не заинтересован в обеспечении ядерного арсенала и может пересмотреть свое решение об обогащении урана в течение нескольких часов, сообщил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Это решение (об обогащении урана - ИФ) может быть пересмотрено в течение нескольких часов", - заявил Зариф в интервью NBC.

Он также добавил, что Иран не заинтересован в обеспечении ядерного арсенала.

"Если бы мы были заинтересованы в разработке ядерного оружия, мы бы давно смогли это сделать", - сказал Зариф.

По его словам, дверь для переговоров с США будет "широко открыта", как только американские санкции будут сняты.

"Как только санкции будут сняты, тогда (...) дверь для переговоров будет открыта", - отметил он.

По мнению главы МИД Ирана, именно США подорвали дипломатию, отказавшись от ядерного соглашения 2015 года.

"Это Соединенные Штаты покинули стол переговоров. Но их возвращению всегда рады", - сказал Зариф.

Он подчеркнул, что Тегеран действовал сдержанно и ждал около года, прежде чем начал нарушать определенные ограничения в ядерном соглашении, которые, по его словам, были разрешены по условиям соглашения.

"У нас было соглашение, оно включало меры, если одна из сторон начинает его нарушать (...). Мы свободно можем прекратить его частичное выполнение", - сказал Зариф.

По его словам, Иран не хочет выполнять требования США о пересмотре соглашения.

"Если начать уступать незаконным требованиям, конца им не будет", - заявил министр иностранных дел.

"Я думаю в любых переговорах необходимо искать победу. В противном случае вы останетесь в проигрыше", - заключил он.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

7 июля иранские власти также предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов незамедлительно начать переговоры с Вашингтоном, если США отменят санкции в отношении Ирана и вернутся в соглашение по иранской ядерной программе.

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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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